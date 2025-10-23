Pagella dell’Agenas Emergenze sanitarie | Regione virtuosa
Le Marche si confermano tra le regioni più efficienti d’Italia nella gestione delle emergenze sanitarie tempo-dipendenti, ovvero quelle che richiedono interventi immediati in situazioni sanitarie critiche, come ictus, infarto, trauma grave ed emergenza-urgenza. Lo certifica la quarta indagine nazionale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presentata ieri a Roma con i dati relativi al 2023. Ebbene, la Regione ha ottenuto un indice di governance generale di 0,96, piazzandosi al quinto posto nazionale per la programmazione e l’organizzazione insieme a Campania, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
