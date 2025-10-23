Padre madre e figlia trovati morti in casa nei loro letti

I corpi senza vita di tre persone, due coniugi e la loro figlia, sono stati rinvenuti nella loro abitazione a Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo. La tragedia è avvenuta nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre: i cadaveri delle tre vittime erano nei rispettivi letti. Secondo le. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Padre, madre e figlio 19enne in ospedale: cosa è successo. - facebook.com Vai su Facebook

Una famiglia distrutta nel rogo della loro casa, nella notte, nel #Milanese: muoiono padre, madre e figlio. “C’era fumo ovunque, siamo rimasti senz’aria”, il racconto al Tg1 di un vigile del fuoco rimasto intossicato. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X

Non va al lavoro da giorni: intera famiglia trovata morta a Rovigo, senza vita padre, madre e figlia - Tutti e tre trovati senza vita nei loro letti nell’abitazione a Paviole di Canaro. Lo riporta fanpage.it

Rovigo, famiglia trovata morta in casa: mamma, papà e figlia uccisi da esalazioni di monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Si legge su msn.com

Papà, mamma e figlia trovati morti in casa: ipotesi esalazioni di monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - ilgazzettino.it scrive