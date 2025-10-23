Padovano sicuro sulla Juve | Ha dato un segnale importante dopo la brutta partita di Como Poi elogia un bianconero in particolare

Padovano sull’orgoglio Juve al Bernabeu: l’ex attaccante elogia la reazione dopo Como e indica la strada, poi loda l’atteggiamento del serbo. Una sconfitta che fa meno male, una prestazione che, pur senza punti, restituisce un po’ di fiducia. La  Juventus  esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal  Real Madrid, ma la reazione d’orgoglio mostrata dalla squadra ha convinto l’ex attaccante bianconero  Michele Padovano. Intervenuto negli studi di  Sky Sport, l’opinionista ha promosso l’atteggiamento della squadra di  Igor Tudor, indicando nella serata di Madrid la base da cui ripartire. Padovano: la reazione dopo Como e l’elogio a Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

