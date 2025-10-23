Inter News 24 Padovan è d’accordo con Conte! Le parole del giornalista sulla corsa al primo posto di Inter, Milan e Napoli. Intervenuto nel corso di Un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale, il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso forti critiche sul momento del Napoli, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro il PSV in Champions League. Padovan ha sottolineato la scarsa prestazione degli azzurri: «Il PSV ha giocato meglio, ha meritato. Ma sei gol non si prendono da nessuno. Ci sono molte colpe del Napoli e io sono imbarazzato a parlare di questa partita», ha dichiarato il giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Padovan sulla corsa scudetto: «Napoli? Con l’Inter vorrà mettere a posto il quadro. Diciamo a De Laurentiis ha preso…»