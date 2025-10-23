Padova Erik Zorzi uccise la ex Nicoleta Rotaru simulando il suicidio | condannato all' ergastolo

A incastrare l'uomo il cellulare della vittima che registrò ogni istante di quello che accadde la notte fra l'1 e il 2 agosto 2023. Lei lo denunciò 10 volte. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padova, Erik Zorzi uccise la ex Nicoleta Rotaru simulando il suicidio: condannato all'ergastolo

Abano Terme, condannato all'ergastolo Erik Zorzi per l'omicidio della ex moglie Nicoleta Rotaru e la simulazione del suicidio.

Uccise la moglie e ne inscenò il suicido, Erik Zorzi condannato all’ergastolo: la vittima registrò tutto - Il tribunale di Padova ha condannato all'ergastolo Erik Zorzi, 42enne di Abano Terme, accusato di aver ucciso la moglie Nicoleta Rotaru, 39 anni di origine ... Secondo fanpage.it

Tribunale di Padova, uccise Nicoleta Rotaru e ne inscenò il suicidio: ergastolo per Erik Zorzi - La Corte inoltre ha disposto l’invio degli atti in Procura generale per verificare il comportamento dei carabinieri durante le indagini ... Segnala rainews.it

Nicoleta Rotaru, ergastolo all'ex marito Erik Zorzi: la uccise e ne simulò il suicidio. Atti in procura per il comportamento dei carabinieri di Abano e Montegrotto - Questa la pena alla quale è stato condannato Erik Zorzi, il 43enne di Abano Terme accusato di avere ucciso l’ex moglie Nicoleta Rotaru di 39 anni, nella notte ... Si legge su ilgazzettino.it