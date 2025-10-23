Padova Erik Zorzi uccise la ex Nicoleta Rotaru simulando il suicidio | condannato all' ergastolo

Repubblica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A incastrare l'uomo il cellulare della vittima che registrò ogni istante di quello che accadde la notte fra l'1 e il 2 agosto 2023. Lei lo denunciò 10 volte. 🔗 Leggi su Repubblica.it

