Padoin dopo Real Madrid Juve Primavera | Avversario di grande valore siamo stati compatti in difesa C’è una cosa che avremmo potuto fare meglio
Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato così dopo la sconfitta in Youth League contro il Real Madrid. Le sue parole. Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha analizzato ai canali ufficiali bianconeri la sconfitta in Youth League contro il Real Madrid. Le sue parole. LA CRONACA DI REAL MADRID JUVE PRIMAVERA PAROLE – « Abbiamo giocato contro un avversario di grande valore, sapevamo che affrontavamo una squadra molto tecnica e devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la compattezza dimostrata a livello difensivo nel corso di tutta la sfida: avremmo potuto fare meglio nella gestione della palla sotto pressione, non siamo riusciti a sfruttare delle occasioni a nostro favore in contropiede e non solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Uno dei prospetti più interessanti per la porta della Juve, Riccardo Radu (07), torna a disposizione di Padoin per la sfida di UYL contro il RealMaadrid dopo l'infortunio dello scorso 4 maggio
