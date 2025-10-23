Tango argentino. Il grande padel nazionale è tornato di nuovo al Padel Lucca Indoor di Guamo che, per il suo quinto torneo "open", nel fine settimana appena passato, ha visto scendere in campo ben 50 coppie, tra maschile, femminile e miste: quindi 100 atleti in campo. Turni di qualifiche frenetici e spettacolari già dal giovedì, con la tensione poi salita man mano che si avvicinava il clou del contest e con la domenica che ha eletto i campioni del torneo, al termine di una competizione che ha palesato un elevato tasso tecnico. E ha parlato straniero, l’edizione 2025 del torneo, con il successo andato agli argentini Juan Cruz Bordoli e Ramiro Tornielli, vincitori in due set (6-3, 7-6) contro il più blasonato player locale (e giocatore di spessore nazionale) Alessio Piccioli, in coppia con Francesco Celi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Padel - Il torneo "open". E’ un trionfo argentino