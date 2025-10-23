Pacco sospetto nel parcheggio dell’Aquilone a Genova artificieri e vigili del fuoco in azione | Foto

Pacco sospetto nel parcheggio dell’Aquilone, artificieri e vigili del fuoco in azione - Genova – Gli artificieri della questura e i vigili del fuoco sono intervenuti oggi, giovedì 23 ottobre, al primo piano del parcheggio del centro commerciali L’Aquilone di Bolzaneto, dov’è stato ... Si legge su ilsecoloxix.it

