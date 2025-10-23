Ottolini Juve il ds esce allo scoperto sul possibile passaggio in bianconero | Io alla Juventus? Ecco la verità Cosa ha detto

Ottolini Juve, il ds del Genoa è uscito allo scoperto sulle voci che riguardano un possibile ritorno in bianconero. Ecco cosa ha detto. Un nome su tutti, una pista che sembra ormai tracciata, ma il diretto interessato frena. Marco Ottolini, attuale Direttore Sportivo del Genoa e grande favorito per ricoprire lo stesso ruolo alla Juventus, ha risposto alle insistenti voci di mercato con una smentita netta, pur lasciando aperto più di un interrogativo. “Nessuna chiamata”: la smentita di Ottolini. Intervistato da Il Secolo XIX, il dirigente ha glissato sulla possibilità di un suo approdo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

