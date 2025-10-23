Ottolini ds Genoa rivela | Piena fiducia in Vieira Rigore di Cornet? Ecco cosa ho pensato quando l’ho visto E sulla chiamata della Juve dico che…
Ottolini, ds del Genoa, ha parlato in un’intervista al Secolo XIX dove ha potuto svariare tra attualità sul Grifone e un retroscena sui contatti con la Juve Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX nella quale ha ribadito la fiducia nella squadra e nel tecnico Patrick Vieira, nonostante un avvio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il caso Genoa, Sucu in testacoda con i suoi club. Rapid in vetta, Grifone ultimo Il presidente, che ha confermato Ottolini e Vieira, vive il primo momento di difficoltà in Serie A
Ottolini: "Io alla Juve? Non ho ricevuto alcuna chiamata" - Intervistato da "Il Secolo XIX", Marco Ottolini, ds del Genoa, si sofferma a parlare delle voci che lo vorrebbero vicino al trasferimento alla Juventus: "Si parla di me come nuovo ...
Genoa, il ds Ottolini: "Io alla Juventus? Nessuna chiamata, concentrato sulla salvezza" - Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ribadisce ancora una volta la piena fiducia nella squadra nonostante un inizio difficile: "In quattro.
Genoa, la ricetta Ottolini: "Bisogna restare lucidi, ci salveremo sicuramente" - Il ds rossoblù cerca di rasserenare l'ambiente: "Sintonia totale con Vieira, formazione con un'identità chiara, serve il giusto equilibrio".