Ogni anno, ottobre in Italia si tinge di rosa. Non è solo un colore, ma un simbolo universale di vicinanza, speranza, solidarietà e soprattutto prevenzione e consapevolezza. “Ottobre Rosa”, infatti, è la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più diffusa tra le donne del nostro Paese, che rappresenta circa un terzo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ottobre si tinge di “Rosa”. La prevenzione diventa consapevolezza

