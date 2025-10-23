Ostuni presenta il nuovo Piano strategico del Turismo | incontro pubblico

OSTUNI - Il Comune di Ostuni invita la cittadinanza, gli operatori del settore, le istituzioni locali e gli organi di informazione a partecipare alla presentazione del Piano Strategico del Turismo, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 16 presso il Salone dei sindaci di Palazzo di Città.Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

