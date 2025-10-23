Osteoporosi buona partecipazione a Fiorenzuola Venerdì l’incontro a Castel San Giovanni

Ottimo riscontro di pubblico nel pomeriggio del 22 ottobre a Fiorenzuola, in occasione del primo appuntamento promosso dall’Azienda Usl di Piacenza per la Giornata mondiale dell’osteoporosi. Numerosi cittadini hanno partecipato all’incontro informativo nello spazio polivalente dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

