Ospedale di Viterbo terza sala di chemioterapia grazie a un gesto di generosità
Grazie a un gesto di grande generosità, è stata allestita la terza sala di chemioterapia del day hospital oncologico dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. La donazione è dell'Aman, l'associazione che si occupa del miglioramento di assistenza e cura dei malati neoplastici, a favore dei pazienti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Maxi furto all’ospedale di Viterbo: rubati farmaci salvavita per mezzo milione di euro. Due arresti https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/viterbo_furto_farmaci_salvavita_ospedale-424919090/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Polizia di Stato: eseguita seconda misura cautelare per i furti di medicinali all’ospedale di Viterbo - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook
Al S. Rosa di Viterbo 3°sala chemioterapia grazie ad Aman - Presentate questa mattina le nuove donazioni dell'associazione di volontariato Aman per i pazienti del reparto di Oncologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Riporta ansa.it
Giardini e sale lettura, entra nel vivo la realizzazione del nuovo blocco psichiatrico al Santa Rosa di Viterbo - Non solo il completamento dell’ospedale di Viterbo: adesso si intravvede anche la realizzazione del nuovo blocco psichiatrico che sorgerà accanto al Santa Rosa. Da ilmessaggero.it
L'ospedale di Viterbo intitolato a Santa Rosa: inaugurata una nuova ala - Questo è un segnale di ottimismo per un territorio che, finalmente, ... Secondo regione.lazio.it