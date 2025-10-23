Ospedale di Viterbo terza sala di chemioterapia grazie a un gesto di generosità

Viterbotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a un gesto di grande generosità, è stata allestita la terza sala di chemioterapia del day hospital oncologico dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. La donazione è dell'Aman, l'associazione che si occupa del miglioramento di assistenza e cura dei malati neoplastici, a favore dei pazienti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

