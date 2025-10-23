Osimo capitale del padel A rete da tutte le Marche

Il Beach Club di Osimo diventa il teatro dei Campionati Assoluti di Padel delle Marche. Da ieri fino a domenica 26 ottobre, i campi del circolo osimano ospitano le migliori pale regionali in una cinque giorni che assegnerà i titoli nelle categorie Open, Giovanili e Veterani. L’organizzazione ha strutturato i campionati per offrire spazio a tutte le categorie e fasce d’età del movimento padelistico marchigiano, in continua crescita sia come numero di praticanti che di interesse da parte degli appassionati. Si parte con i Campionati Assoluti Veterani dedicati alle categorie Over 35, 40, 45, 50, 55 e 60, sia maschili che femminili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Osimo capitale del padel. A rete da tutte le Marche

