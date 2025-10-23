Orti urbani prorogati i termini per l’assegnazione dei 16 lotti | occhio alla scadenza
C’è ancora tempo per chiedere in concessione al Comune 16 lotti di terreno lungo viale Messina. Il delegato Merenda: “Gli uffici del settore ambiente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. La partecipazione garantisce e promuove le buone pratiche di cura dei beni comuni”.L’amministrazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
