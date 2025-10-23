’Dove corri Sammy?’ è un piccolo romanzo di Budd Schulberg: "Me lo regalò Romolo Valli: aveva visto la mia voglia e il mio desiderio di arrivare, e me lo aveva consegnato con affetto e con ironia. Quel ‘Dove corri Sammy?’, con quel titolo anche un po’ provocatorio, fu sempre come il nostro codice segreto", rivela Umberto Orsini, 91 anni d’età e più di 70 di carriera, un attore che davvero ha corso e percorso la storia del teatro (e del cinema) non soltanto italiano, e che ora ha scelto di raccontarsi anche sulla scena. Lo farà da stasera a domenica, al teatro Storchi di Modena, in ’ Prima del Temporale ’, un testo che egli stesso ha pensato e scritto insieme a Massimo Popolizio che firma la regia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Orsini, la storia dal fronte del palco: "Racconto la mia vita e il Paese"