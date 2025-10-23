Oroscopo di giovedì 23 ottobre 2025 – Speciale ingresso del Sole in Scorpione
Profondità, intuito e scelte consapevoli. Con l’ingresso del Sole in Scorpione, il cielo spinge tutti a guardare sotto la superficie, a chiarire cosa conta davvero e a tagliare il superfluo. È una giornata ideale per rimettere a fuoco priorità, relazioni e obiettivi professionali. Ariete? Parola chiave: diplomazia efficaceAmore: un messaggio o un invito può . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
