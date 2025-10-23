Tra qualche giorno i Cinquestelle sono chiamati a confermare Giuseppe Conte presidente del movimento e lanciare così l’operazione “ Palazzo Chigi 2027 “ per riportare l’“avvocato del popolo“ prima alla guida della coalizione di centrosinistra poi alla guida del Paese. Le ultime mosse dell’ex premier, la postura assunta, il tono inclusivo, il non aver seguito Elly Schlein nei suoi allarmi democratici pronunciati all’estero non lasciano dubbi. Pare quasi che il capo Cinquestelle voglia lasciare alla Schlein la parte di quella più “estremista“ per poi presentarsi agli occhi degli altri partner della coalizione e in fondo anche del Paese come il moderato, e si sa che alla fine sono i moderati quelli che riescono meglio a raccogliere consensi intorno a sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ormai Conte studia da leader della sinistra