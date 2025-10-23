Orgoglio o pregiudizio | l' Italia si divide su Sinner

Orgoglio o pregiudizio? L'Italia si interroga, in mancanza di meglio, sul sentimento che dovremmo provare nei confronti di Jannick Sinner, il tennista che ha reso l'inimmaginabile immaginabile, che ha vinto Wimbledon ed è stato per più di un anno numero uno al mondo, cose dell'altro mondo nel Paese del braccino e del «batti lei». Sinner ci ha portato sul tetto del mondo, ma l'italiano medio prova per lui un misto di rispetto e distacco molto lontano dall'affetto riservato agli altri campionissimi della nostra storia sportiva, ai Valentino Rossi, ai Marco Pantani, agli Alberto Tomba, alle Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

