Orgoglio brindisino | l' Accademia Tersicore rappresenterà l' Italia in Europa

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI -Il Comune di Brindisi esprime grande soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto dall'Accademia Tersicore di Brindisi, che rappresenterà l'Italia alla finale europea del Concorso europeo di danza in programma a Dijon, in Francia, dal 25 al 27 ottobre 2025.A rappresentare l'Italia. 🔗 Leggi su Today.it

