Orgoglio brindisino | l' Accademia Tersicore rappresenterà l' Italia in Europa
BRINDISI -Il Comune di Brindisi esprime grande soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto dall'Accademia Tersicore di Brindisi, che rappresenterà l'Italia alla finale europea del Concorso europeo di danza in programma a Dijon, in Francia, dal 25 al 27 ottobre 2025.A rappresentare l'Italia. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
ORGOGLIO BRINDISINO Vertical gym Brindisi Brindisi conquista l’accesso ai mondiali di danza aerea e pole dance che si terranno a Cesenatico l’1 e 2 Novembre (Danza aerea) e a Città del Capo -in sud Africa – il 28 e 29 novembre 2025 (pole dance), a seg - facebook.com Vai su Facebook
Orgoglio brindisino: l'Accademia Tersicore rappresenterà l'Italia in Europa - Parteciperà alla finale europea del Concorso europeo di danzai in programma a Dijon, in Francia, dal 25 al 27 ottobre. Si legge su today.it