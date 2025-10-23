Arezzo, 23 ottobre 2025 – Arezzo ospita per la prima volta l’assemblea nazionale di Supporters in Campo, l’associazione che riunisce oltre 40 realtà locali dislocate in varie città italiane che hanno come base comune quella della partecipazione popolare dei tifosi nelle squadre di calcio. Orgoglio Amaranto è da tempo associato a SinC e con esso porta avanti una proficua collaborazione che quest’anno, nel 15esimo compleanno di OA, sfocia nell’ospitare ad Arezzo l’assemblea nazionale annuale. Il tema posto al centro della due giorni tratta di “Calcio, tifosi e cittadinanza attiva” e si snoda tra sabato 25 ottobre e domenica 26. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orgoglio Amaranto ospita l’assemblea nazionale di Supporters in Campo