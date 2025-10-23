Orentano forte odore di gas nella scuola | studenti evacuati e Vigili del fuoco nella struttura
Mattinata movimentata, giovedì 23 ottobre, nel plesso scolastico di Orentano a causa di una presunta fuga di gas. A dare l'allarme sono state le collaboratrici scolastiche, che verso le 8.30 hanno avvertito un odore intenso, che hanno attribuito a una possibile fuga di gas. La macchina della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
