Ore 14 è caos | Milo Infante non può stare zitto Pubblico senza parole | Follia pura

Nuova lite in diretta a "Ore 14". Nella puntata andata in onda ieri, Milo Infante ha dedicato ampio spazio al caso di Alessia Pifferi, la donna condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario, in forma omissiva, della piccola Diana, lasciata morire di stenti nel luglio 2022. In collegamento con il programma di Rai 2 c'era anche l'avvocata difensore della Pifferi, Alessia Pontenani, che ha ribadito in trasmissione una tesi già portata avanti in sede processuale: "La mia assistita presenta un deficit cognitivo", ha spiegato, sottolineando che ciò incide sulla capacità di intendere e volere della sua cliente.