Orchestra nazionale dei licei musicali due allievi casertani in gara
Dal Liceo Musicale di Capua ‘Garofano’, diretto da Mariachiara Menditto, proverranno due degli allievi selezionati per il prestigioso sodalizi artistico per l'orchestra nazionale dei licei musicali. Si tratta degli gli studenti Luca Palummo e Emmanuele Buonauro. Si legge in una nota a firma del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
