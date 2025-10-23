Ora solare per qualcuno il sonno può migliorare | ecco perché
Si torna all’ ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3, le lancette dell’orologio retrocedono di un’ora. Praticamente il contrario di quanto abbiamo vissuto in primavera. Dormiremo (quella notte) un’ora di più. E le ore di luce, invece che mantenersi più a lungo la sera, tenderanno a rendere più chiaro il mattino nel periodo autunno-inverno. Ma per chi è particolarmente sensibile ai mutamenti, questa sorta di “piccolo jet-lag potrà dare qualche fastidio in termini di ritmi del sonno? Si potranno riprodurre quelle condizioni che in primavera hanno portato alcune persone ad avere bisogno di piccoli “aiutini” per cadere tra le braccia di Morfeo? Insomma, sentiremo il bisogno di “sincronizzare” i nostri bioritmi che le lancette dell’orologio? Ecco la risposta che viene da una ricerca italiana sul tema. 🔗 Leggi su Dilei.it
