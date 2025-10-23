Ora Rimini può davvero brindare nominata migliore area vitivinicola dell’anno dalla Guida dell’Espresso

23 ott 2025

Nella splendida cornice del Teatro Arcimboldi di Milano sono state effettuate le nomination per la Guida dellEspresso 2026. Tanti gli ospiti illustri presenti alla kermesse gastronomica, era presente tutto il mondo stellato della Gastronomia italiana.Come di consueto la valutazione della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it



