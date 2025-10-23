Ora Rimini può davvero brindare nominata migliore area vitivinicola dell’anno dalla Guida dell’Espresso

Nella splendida cornice del Teatro Arcimboldi di Milano sono state effettuate le nomination per la Guida dell’Espresso 2026. Tanti gli ospiti illustri presenti alla kermesse gastronomica, era presente tutto il mondo stellato della Gastronomia italiana.Come di consueto la valutazione della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

TTG Rimini 2025: due giorni lontani dagli uffici, ma vicinissimi a ciò che conta davvero: le persone. Ogni anno a Rimini ritroviamo chi rende possibile tutto ciò che facciamo — partner, fornitori e amici sparsi per il mondo. Davanti a un caffè nascono nuovi pro - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, D'Alesio: "Non è stato facile lavorare, i ragazzi sono stati davvero splendidi" - Fillippo D'Alesio, ieri sulla panchina del Rimini in occasione della gara del turno preliminare di Coppa Italia contro il Pescara, è intervenuto ai microfoni di TvSei dopo il ko per 1- Secondo tuttomercatoweb.com