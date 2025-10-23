Ora è ufficiale l' Arabia Saudita avrà il suo Masters 1000 | si parte nel 2028

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta un paese arabo entra nella fascia più alta del tennis mondiale: dal 2024 Riad ospita le Wta Finals, mentre Gedda è dal 2023 la sede delle Next Gen ATP Finals. E poi c'è il successo del Six Kings Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ora 232 ufficiale l arabia saudita avr224 il suo masters 1000 si parte nel 2028

© Gazzetta.it - Ora è ufficiale, l'Arabia Saudita avrà il suo Masters 1000: si parte nel 2028

Contenuti che potrebbero interessarti

232 ufficiale arabia sauditaNordio incontra il Ministro della giustizia dell’Arabia Saudita, firmato un protocollo sulla cooperazione giudiziaria - Nordio incontra il Ministro della giustizia dell'Arabia Saudita, firmato un protocollo sulla cooperazione giudiziaria ... msn.com scrive

Retegui saluta l'Atalanta e l'Italia: ufficiale il trasferimento in Arabia Saudita - Questo il comunicato ufficiale del club sulla cessione: "Acquistato dal Genoa a inizio agosto 2024, Mateo Retegui ha trovato nell’Atalanta e a Bergamo le condizioni e l’ambiente ideali per disputare ... Scrive corrieredellosport.it

Nunez nuovo attaccante di Inzaghi: ufficiale il trasferimento in Arabia Saudita - "Il Liverpool FC può confermare che Darwin Nunez ha completato un trasferimento permanente all'Al- Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Ufficiale Arabia Saudita