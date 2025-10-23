Oppini mastica amaro dopo Madrid | La Juventus crea e lotta ma spreca troppo Oggi saremmo fuori dalla Champions ma siamo solo alla 3ª… Il suo messaggio – FOTO

Oppini, tifoso bianconero, ha analizzato così la sconfitta della Juve in Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole sui social. Una sconfitta che brucia, un paradosso che fa rabbia. La Juventus esce dal Santiago Bernabéu battuta 1-0 dal Real Madrid, ma lo fa a testa altissima, giocando alla pari con i campioni di Spagna e sprecando occasioni clamorose. L’analisi del noto opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, fotografa perfettamente la serata: « La Juventus crea e lotta, ma spreca troppo, il Real Madrid no ». La #Juventus crea e lotta, ma spreca troppo, il #RealMadrid no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

