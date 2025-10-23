Operazioni dei carabinieri | eseguiti quattro ordini di carcerazione tra Genova e Chiavari
Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri, quattro persone sono state arrestate e trasferite nel carcere di Marassi per scontare le pene detentive. Tutti erano destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria di Genova.Il primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
