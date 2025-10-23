Operazione nostalgia biancorossa. La società di Faroni si gioca la carta del passato per un futuro migliore. Giovanni Tedesco è il nuovo allenatore (ha firmato un contratto fino a giugno), Riccardo Gaucci si occuperà dell’area tecnica. Il presidente Faroni affida al figlio minore di big Luciano la parte oggi più delicata: rimettere in piedi una squadra depressa e pare anche da compattare. Nei prossimi giorni verrà nominato un direttore sportivo che lavorerà con Gaucci. Tra i papabili per il ruolo c’è anche Francesco Montervino che ha lavorato fino a qualche mese fa nel Francavilla in serie D. Ma per ricoprire il ruolo si può ancora attendere, intanto nei prossimi giorni ci sarà la firma tra il diesse Meluso e il Perugia per la fine del rapporto che è durato un anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Operazione-salvezza: il Grifo si affida al passato. Tedesco in panchina, Gaucci all’area tecnica