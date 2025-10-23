Operazione muretto Spaccio di droga in Gad in otto sotto inchiesta

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’attività di spaccio florida, capillare e concentrata in tre punti chiave della zona Gad, il triangolo tra via Ortigara, via Cassoli e viale IV Novembre. È la ‘fotografia’ che emerge dagli esiti di una lunga e articolata indagine condotta dai carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo. Nel complesso, i militari hanno ricostruito una trentina di episodi di spaccio nell’area in questione, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2023 e il 2024 (ma con fatti anche precedenti, e risalenti fino al 2020). L’inchiesta (denominata ‘ Operazione muretto ’) vede indagati otto soggetti, tutti nigeriani tra i 26 e i 38 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

operazione muretto spaccio di droga in gad in otto sotto inchiesta

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione muretto. Spaccio di droga in Gad, in otto sotto inchiesta

Argomenti simili trattati di recente

operazione muretto spaccio drogaOperazione muretto. Spaccio di droga in Gad, in otto sotto inchiesta - I carabinieri hanno ricostruito trenta episodi tra via Cassoli e IV Novembre. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Droga e armi nel Varesotto: arrestato il trapper-spacciatore leader della "167 Gang" - Il frontman della band “167 Gang” di Malnate, Mattia Oliverio, accusato di guidare un gruppo dedito allo spaccio e alla fornitura di armi. Segnala affaritaliani.it

operazione muretto spaccio drogaTrapper dei 167 Gang arrestato a Varese: inchiesta su droga, armi ed estorsioni a Malnate - Un trapper del gruppo 167 Gang è stato arrestato dalla polizia di Varese nell'ambito dell'operazione 'Note Stonate'. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operazione Muretto Spaccio Droga