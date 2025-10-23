Operazione muretto Spaccio di droga in Gad in otto sotto inchiesta
Un’attività di spaccio florida, capillare e concentrata in tre punti chiave della zona Gad, il triangolo tra via Ortigara, via Cassoli e viale IV Novembre. È la ‘fotografia’ che emerge dagli esiti di una lunga e articolata indagine condotta dai carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo. Nel complesso, i militari hanno ricostruito una trentina di episodi di spaccio nell’area in questione, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2023 e il 2024 (ma con fatti anche precedenti, e risalenti fino al 2020). L’inchiesta (denominata ‘ Operazione muretto ’) vede indagati otto soggetti, tutti nigeriani tra i 26 e i 38 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
