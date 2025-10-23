Operazione della Dia di Salerno | Arresti e lotta alla criminalità organizzata

Un'importante operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Salerno ha portato all'arresto di dodici persone ritenute coinvolte in attività illecite, specificamente legate a reati di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Operazione della Dia di Salerno: Arresti e lotta alla criminalità organizzata

