operazione decoro blitz dei vigili in centro

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova operazione antidegrado nel centro storico da parte del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’ Unità Cinofila della Polizia Municipale di Lucca. L’operazione, che ha preso la forma di una serie di controlli mirati, è stata disposta a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini e relative a episodi di degrado urbano in zone note per il ritrovo di soggetti problematici, molesti o dediti ad attività illecite o proibite dal Regolamento di polizia urbana. Il primo intervento si è svolto in Piazza del Carmine, tra le aree da anni a maggior criticità, dove gli agenti hanno proceduto all’identificazione di diversi extracomunitari presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

