Operazione decoro Blitz dei vigili in centro
Nuova operazione antidegrado nel centro storico da parte del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’ Unità Cinofila della Polizia Municipale di Lucca. L’operazione, che ha preso la forma di una serie di controlli mirati, è stata disposta a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini e relative a episodi di degrado urbano in zone note per il ritrovo di soggetti problematici, molesti o dediti ad attività illecite o proibite dal Regolamento di polizia urbana. Il primo intervento si è svolto in Piazza del Carmine, tra le aree da anni a maggior criticità, dove gli agenti hanno proceduto all’identificazione di diversi extracomunitari presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Liratv. . Sicurezza zona Carmine, Blitz di De Luca in piazza Bolognini Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #carmine #piazza #panchine #luca #bolognini #sorpresa #sceriffo #salerno #decoro #città #chies - facebook.com Vai su Facebook
Operazione decoro. Blitz dei vigili in centro - Contrasto allo spaccio, sanzioni per ubriachezza e sequestro di merce. Segnala ilrestodelcarlino.it
L’operazione dei vigili. Un blitz in via delle Gore. Sigilli al villaggio abusivo - Ma soprattutto, quell’insediamento oltre che abusivo, potrebbe nascondere molto altro: cioè una sacca di illegalità vicino al cuore pulsante del quartiere ... Segnala lanazione.it
Blitz dei vigili contro gli ambulanti: i bagnanti difendono gli abusivi nascondendo la merce. «Segnale preoccupante» - L’operazione, condotta da due pattuglie con cinque agenti, era stata organizzata in maniera tale da occludere ai venditori entrambi i lati della diga, di fatto circondandoli. Si legge su ilgazzettino.it