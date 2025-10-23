Il personale ATA si arricchisce di un nuovo profilo: l'operatore scolastico. Questa figura sarà introdotta ufficialmente dall'anno scolastico 202627, come previsto dal CCNL 201921. Non si tratta di nuove assunzioni, ma di una progressione di area per i collaboratori scolastici già in servizio. L'operazione interesserà circa 42mila lavoratori, ridefinendo i posti attualmente disponibili.Requisiti e progressione di carrieraIl passaggio al ruolo di operatore scolastico è concepito come una progressione verticale interna. L'accesso non è aperto a tutti, ma è riservato esclusivamente al personale ATA di ruolo, specificamente ai collaboratori scolastici già in servizio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Operatore scolastico: quando inizierà a lavorare e qual è il suo stipendio