Operatore scolastico | quando inizierà a lavorare e qual è il suo stipendio
Il personale ATA si arricchisce di un nuovo profilo: l'operatore scolastico. Questa figura sarà introdotta ufficialmente dall'anno scolastico 202627, come previsto dal CCNL 201921. Non si tratta di nuove assunzioni, ma di una progressione di area per i collaboratori scolastici già in servizio. L'operazione interesserà circa 42mila lavoratori, ridefinendo i posti attualmente disponibili.Requisiti e progressione di carrieraIl passaggio al ruolo di operatore scolastico è concepito come una progressione verticale interna. L'accesso non è aperto a tutti, ma è riservato esclusivamente al personale ATA di ruolo, specificamente ai collaboratori scolastici già in servizio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Operatore scolastico, la nuova figura ATA. Come e quando iniziare a lavorare, mansioni e stipendio - X Vai su X
Diventa Operatore Scolastico ATA! Il MIM ha appena annunciato oltre 42.000 assunzioni per questo nuovo profilo! Si tratta di un ruolo di supporto e assistenza che collabora ogni giorno con docenti e studenti, con particolare attenzione a chi presenta disa - facebook.com Vai su Facebook
Operatore scolastico, la nuova figura ATA. Come e quando iniziare a lavorare, mansioni e stipendio - A partire dall’anno scolastico 2026/27, il personale ATA vedrà l’ingresso di una nuova figura: l’operatore scolastico. Segnala orizzontescuola.it