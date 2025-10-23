Operaio si taglia al collo nel cantiere della Statale 36 | le sue condizioni
È fuori pericolo ed è stato dimesso Luca Ticozzi, l'operaio di 33 anni di Cremeno rimasto ferito martedì pomeriggio in un grave infortunio sul lavoro nel cantiere della nuova ciclovia di Isella a Civate. La buona notizia si è diffusa già nel tardo pomeriggio di martedì, facendo tirare un sospiro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
