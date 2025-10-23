Openda Juve i giornali bocciano il belga | Ha sui piedi la chance della vita e la spreca E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino | la pagella

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda Juve, la Gazzetta lo boccia dopo Madrid: entra ma sbaglia un gol fatto, la sua avventura in bianconero è ancora un punto interrogativo. Un errore che pesa come un macigno, un’altra occasione sprecata sul palcoscenico più importante. La notte del Santiago Bernabeu doveva essere l’ennesima chance per  Loïs Openda  per dimostrare il suo valore, ma l’attaccante belga è incappato in un’altra prestazione deludente, macchiata da un gol sbagliato che grida ancora vendetta. Una prova insufficiente, che gli è valsa una pesante bocciatura nelle pagelle de  La Gazzetta dello Sport. Openda Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, i giornali bocciano il belga: «Ha sui piedi la chance della vita e la spreca». E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino: la pagella

