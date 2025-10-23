Openda Juve, la Gazzetta lo boccia dopo Madrid: entra ma sbaglia un gol fatto, la sua avventura in bianconero è ancora un punto interrogativo. Un errore che pesa come un macigno, un’altra occasione sprecata sul palcoscenico più importante. La notte del Santiago Bernabeu doveva essere l’ennesima chance per Loïs Openda per dimostrare il suo valore, ma l’attaccante belga è incappato in un’altra prestazione deludente, macchiata da un gol sbagliato che grida ancora vendetta. Una prova insufficiente, che gli è valsa una pesante bocciatura nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Openda Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, i giornali bocciano il belga: «Ha sui piedi la chance della vita e la spreca». E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino: la pagella