Openda Juve i giornali bocciano il belga | Ha sui piedi la chance della vita e la spreca E c’è già chi si interroga sulla sua presenza a Torino | la pagella
Openda Juve, la Gazzetta lo boccia dopo Madrid: entra ma sbaglia un gol fatto, la sua avventura in bianconero è ancora un punto interrogativo. Un errore che pesa come un macigno, un’altra occasione sprecata sul palcoscenico più importante. La notte del Santiago Bernabeu doveva essere l’ennesima chance per Loïs Openda per dimostrare il suo valore, ma l’attaccante belga è incappato in un’altra prestazione deludente, macchiata da un gol sbagliato che grida ancora vendetta. Una prova insufficiente, che gli è valsa una pesante bocciatura nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport. Openda Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, il mercato non decolla: Openda, David e Zhegrova ancora non incidono. Avete fiducia negli attaccanti bianconeri? 44 milioni per Openda, 14 per Zhegrova e l’ingaggio pesante di David. La Juventus in estate ha investito per rinforzare l’attacco, ma al - facebook.com Vai su Facebook
Openda 44 milioni, Zhegrova 15 e l'ingaggio di David... Juve, ma che mercato hai fatto? - X Vai su X
Pagina 1 | "Vlahovic, Openda o David: non ho dubbi. Tudor credici! Juve, il Real non poteva farci niente" - Zambrotta carica i bianconeri: "Al Bernabeu per compiere un’impresa, è la notte che può cambiare la stagione. Segnala msn.com
Caos Juve, già fatto fuori Openda: cos’è successo - Dopo un buon inizio e con grandi aspettative la Juve vive il primo momento difficile ... Lo riporta diregiovani.it
Openda così è inutile: la soluzione ai problemi della Juve | ESCLUSIVO - Anche Lois Openda, uno degli ultimi arrivati alla Juventus, non è ancora riuscito ad imporsi nel club bianconero in questo breve inizio di stagione. Scrive calciomercato.it