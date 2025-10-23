Openda e gli altri | i flop del mercato costano 330 milioni alla Serie A

Due mesi di stagione sono pochi per un giudizio definitivo ma abbastanza per tracciare una tendenza. E la risposta non è confortante per molte società che in estate hanno messo mano al bilancio per rinforzare la rosa. E’ il campo a decidere che ha lavorato bene e chi male, è ritornello che accompagna le estati del calciomercato: ora che si è consumato un quinto del campionato e l’avvio delle coppe europee il dato che emerge preoccupa. Mal contati, ci sono flop di mercato che pesano per oltre 330 milioni di euro sulle casse delle società. Giocatori che stanno faticando a inserirsi nei progetti tecnici dei rispettivi allenatori, alcuni fuori forma e altri che mostrano limiti tecnici imprevisti e imprevedibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

