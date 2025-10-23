Ondata di tentate truffe agli anziani nel Vallo di Diano | un donna cade nella trappola a Polla

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Nuova una truffa ai danni degli anziani nel Vallo di Diano dove, da questa mattina, c'è un vero e proprio allarme per le continue telefonate ricevute da decine di persone. Una di loro è caduta nella trappola.La truffaIl colpo è andato a segno nel primo pomeriggio a Polla, dove dei malviventi con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

