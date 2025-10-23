Ondata di caldo record in Australia
Venti roventi hanno investito l'Australia, portando le temperature primaverili a livelli record in diverse zone di Sydney. L'ondata di calore, partita dall'entroterra, si è spostata verso sud-est, generando una straordinaria ondata di caldo primaverile. Il termometro ha raggiunto i 37°C nel centro città, mentre a Penrith e Bankstown le temperature hanno sfiorato i 40°C, stabilendo nuovi record per il mese di ottobre. Molti residenti hanno cercato refrigerio sulle spiagge, approfittando del caldo anomalo.
