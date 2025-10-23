Omicidio Torino una vicina della vittima | Ero a letto e ho sentito delle urla
Marco Veronese, l’uomo di 39 anni trovato morto la notte tra mercoledì e giovedì in una viuzza all’angolo con corso Francia, alle porte di Torino, è stato aggredito sotto casa dei genitori dove era tornato a vivere dopo la separazione. Veronese aveva tre figli ed era titolare di una ditta di video sorveglianza. “Ero a letto e ho sentito delle urla ma credevo fossero dei ragazzini”. È la testimonianza di A. una vicina di casa del 39enne. Secondo le prime informazioni la vittima è stata colpita da dodici o tredici fendenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
