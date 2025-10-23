Omicidio Stefani Il pianto dei genitori in aula | Sofia ridotta a schiava Le nostre vite distrutte
"Sofia è morta in un modo particolare, con un colpo sparato al volto, un colpo precisissimo che le ha distrutto il viso. Così l’ha cancellata dal mondo. Le ha cancellato l’identità. E ha distrutto la nostra vita in un pomeriggio". Lo avevano detto i genitori, e ieri davanti alla Corte d’Assise lo ripete il loro legale, Andrea Speranzoni: è a questo punto che scoppiano in lacrime il papà e la mamma di Sofia Stefani. Bruno e Angela Querzè non si sono persi un solo minuto di sedici udienze. Sono stanchissimi, ma restano, resistono. Per Sofia. La loro unica figlia è stata uccisa a 33 anni il pomeriggio del 16 maggio 2024, con un colpo di pistola esploso dall’arma di servizio di Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della polizia locale, nella sede del Comando dei vigili di Anzola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
