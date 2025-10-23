omicidio regeni nuovo stop del processo e atti alla consulta accolti i rilevi dei difensori dei quattro imputati

Sospeso il processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni. Sciogliendo la riserva, la Prima Corte di Assise ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani in merito al diritto di difesa e in particolare sull’impossibilità del gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici. I giudici ritenendo la questione ”non manifestamente infondata” e ”rilevante” al fine della definizione del giudizio, hanno disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta. Con un ordinanza di 22 pagine la corte dubita della legittimità della norma. Nelle 22 pagine di ordinanza la Corte d’ Assise dubita della legittimità costituzionale della norma che ”laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente all’art. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

