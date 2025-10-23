Omicidio Regeni nuovo stop del processo e atti alla Consulta Accolti i rilevi dei difensori dei quattro imputati
Sospeso il processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni. Sciogliendo la riserva, la Prima Corte di Assise ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dai difensori dei quattro 007 egiziani in merito al diritto di difesa e in particolare sull’impossibilità del gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici. I giudici ritenendo la questione ”non manifestamente infondata” e ”rilevante” al fine della definizione del giudizio, hanno disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta. Con un ordinanza di 22 pagine la corte dubita della legittimità della norma. Nelle 22 pagine di ordinanza la Corte d’ Assise dubita della legittimità costituzionale della norma che ”laddove consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente all’art. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il processo sulla morte di Giulio Regeni è sospeso. Dopo quasi dieci anni dalla morte del ricercatore italiano ucciso al Cairo gli atti finiscono ancora una volta alla Corte costituzionale. La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle - facebook.com Vai su Facebook
Caso Regeni, nuovo stop al processo: la Corte d’Assise di Roma rimanda gli atti alla Consulta - La Prima Corte d'Assise di Roma ha accolto la richiesta di costituzionalità sollevata dalle difese degli imputati. Scrive mam-e.it
L'ultima beffa per Regeni, stop al processo per gli aguzzini del ricercatore torturato e ucciso in Egitto - A oltre otto anni dalla tragica morte di Giulio Regeni gli atti del precesso finiscono alla Consulta: a pesare è l’irreperibilità dei quattro agenti egiziani accusati dell’omicidio ... Segnala today.it
Caso Regeni, disposto l’invio degli atti alla Consulta: stop al processo - La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto un nuovo invio degli atti alla Corte Costituzionale per ... Da msn.com