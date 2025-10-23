Omicidio Raffaele Marianella l’intercettazione choc | Era appuntito
Screenshot Emergono nuovi dettagli sull’ assalto al bus dei tifosi del Pistoia, avvenuto domenica scorsa nei pressi di Rieti, durante il quale è morto il conducente Raffaele Marianella. Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l’episodio, sarebbe stato intercettato negli uffici della Questura mentre ammetteva di aver lanciato il sasso che ha provocato la tragedia. Secondo quanto riportato dalle fonti investigative, in una captazione ambientale il giovane avrebbe pronunciato la frase: «Era quello più appuntito», riferendosi alla pietra che avrebbe scagliato contro il mezzo. Le dichiarazioni agli investigatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
