Omicidio Raffaele Marianella Kevin Pellecchia intercettato in Questura | Sono stato io ho tirato il sasso più appuntito
Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di. 🔗 Leggi su Leggo.it
