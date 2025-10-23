Omicidio Raffaele Marianella Kevin Pellecchia intercettato in Questura | Ho lanciato il sasso più appuntito

Leggo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Pellecchia ha ammesso di avere lanciato il sasso che avrebbe ucciso Raffaele Marianella. Il ventenne fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti. 🔗 Leggi su Leggo.it

omicidio raffaele marianella kevin pellecchia intercettato in questura ho lanciato il sasso pi249 appuntito

© Leggo.it - Omicidio Raffaele Marianella, Kevin Pellecchia intercettato in Questura: «Ho lanciato il sasso più appuntito»

Contenuti che potrebbero interessarti

omicidio raffaele marianella kevinOmicidio Raffaele Marianella, Kevin Pellecchia intercettato in Procura: «Sono stato io, ho tirato il sasso più appuntito» - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso ... Scrive leggo.it

omicidio raffaele marianella kevinAssalto al bus, fermato intercettato ammette lancio mortale - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lancia ... Riporta rainews.it

omicidio raffaele marianella kevinRaffaele Marianella ucciso sul pullman, una madre difende il figlio fermato per omicidio: "Chi ci risarcirà?" - Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto Raffaele Marianella: la madre in difesa del figlio accusato di omicidio ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Raffaele Marianella Kevin