È giallo per un omicidio avvenuto nella notte a Collegno, nel Torinese. Un uomo incappucciato ha colpito un 39enne al cuore con diversi colpi di coltello e poi è scappato. Inutili i soccorsi, chiamati intorno all’1,30 di notte da un passante che ha visto una persona a terra: la vittima è morta in strada poco dopo l’aggressione, all’angolo tra corso Francia e piazza Sabotino. Ancora non si conoscono i dettagli sull’identità della vittima: sul delitto indagano i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, che stanno cercando di ricostruire dinamica e movente e di individuare il killer. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Omicidio nel Torinese, uomo incappucciato uccide 39enne a Collegno e scappa