Omicidio nel Torinese uomo incappucciato uccide 39enne a Collegno e scappa
È giallo per un omicidio avvenuto nella notte a Collegno, nel Torinese. Un uomo incappucciato ha colpito un 39enne al cuore con diversi colpi di coltello e poi è scappato. Inutili i soccorsi, chiamati intorno all’1,30 di notte da un passante che ha visto una persona a terra: la vittima è morta in strada poco dopo l’aggressione, all’angolo tra corso Francia e piazza Sabotino. Ancora non si conoscono i dettagli sull’identità della vittima: sul delitto indagano i carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, che stanno cercando di ricostruire dinamica e movente e di individuare il killer. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
++ Alessandria, omicidio di un 27enne ++ La morte del 27enne peruviano trovato senza vita ad Alessandria il 9 ottobre è stata classificata come omicidio. La procura ha aperto un’inchiesta ai sensi dell’articolo 575 del Codice Penale. Gli esami autoptici hanno - facebook.com Vai su Facebook
Ergastolo per il brutale omicidio del senzatetto ucciso con una violenza inaudita - X Vai su X
Agguato nel torinese: 39enne ucciso a coltellate in strada da un uomo incappucciato, aggressore in fuga - Tragedia la scorsa notte a Collegno, nel torinese, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in strada ... Da fanpage.it
Uomo accoltellato per strada a Collegno, caccia al killer in fuga - Un 39enne è stato ucciso a coltellate all'1:30 di stanotte. Si legge su giornalelavoce.it
Uomo incappucciato uccide un 39enne a coltellate, l'orrore in strada nella notte: il killer è in fuga - supportati dal Nucleo investigativo di Torino, stanno indagando per omicidio e danno la caccia all'assassino. Come scrive leggo.it