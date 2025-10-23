Omicidio nel Torinese ucciso in strada a Collegno | aggressore in fuga
(Adnkronos) – Omicidio in strada nella notte tra mercoledì e giovedì intorno all'una e mezza a Collegno, nel Torinese. Un uomo di 39 anno è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato che lo ha colpito più volte con un'arma da taglio e poi si è dato alla fuga. A lanciare allarme è stato .
