Omicidio Molinaro convalidato dal Riesame il fermo di Gravagna
Per l'omicidio di Fondo Saccà il tribunale del Riesame ha confermato il fermo già convalidato dal Gip a carico dell'uomo arrestato dalla polizia, Maurizio Salvatore Gravagna Il 28 settembre gli agenti, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Omicidio Fondo Saccà, ombre sulla morte di Molinaro | C’è più di un punto oscuro nella vicenda dell’omicidio di Fondo Saccà dove il 27 settembre scorso è stato ritrovato senza vita Mario Molinaro, 73 anni, calabrese, strangolato con un tubo di gomma. Di que - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio Molinaro, il giallo sull'ora della morte e la richiesta dell'avvocato di Gravagna: "Sta male, deve lasciare il carcere" https://ift.tt/6j0UaNE https://ift.tt/TdutpMG - X Vai su X
Omicidio di Fondo Saccà a Messina, resta in carcere il 63enne catanese indagato per la morte di Molinaro - I giudici del Tribunale del Riesame di Messina, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, hanno confermato il fermo di indiziato di delitto a carico ... Scrive msn.com
Omicidio a Fondo Saccà. Il Riesame conferma: resta in carcere il 63enne catanese - L’uomo è accusato di essere l’autore del soffocamento che ha provocato la morte del vicino The post Omicidio a Fondo Saccà. Come scrive msn.com
Omicidio a Fondo Saccà, confermato il fermo di un catanese di 63 anni - In data 28 settembre 2025 la Polizia di Stato di Messina, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero, ha tratto in arresto un catanese di ... Segnala letteraemme.it