Omicidio Marianella Kevin Pellecchia ammette il lancio fatale per l’autista

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intercettazione in Questura rivela le parole del più giovane tra i tre tifosi fermati L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

omicidio marianella kevin pellecchia ammette il lancio fatale per l8217autista

© Lidentita.it - Omicidio Marianella, Kevin Pellecchia ammette il lancio fatale per l’autista

Altre letture consigliate

omicidio marianella kevin pellecchiaOmicidio Raffaele Marianella, Kevin Pellecchia intercettato in Procura: «Sono stato io, ho tirato il sasso più appuntito» - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso ... Secondo msn.com

omicidio marianella kevin pellecchiaAssalto al bus, chi è Kevin Pellecchia: il 20enne che avrebbe lanciato il sasso - “Era quello più appuntito”, avrebbe detto, ammettendo che "potrei essere stato anche io, non lo so". Segnala tg24.sky.it

omicidio marianella kevin pellecchiaKevin Pellecchia intercettato in Questura, avrebbe colpito Raffaele Marianella sul pullman con un mattone - Il ventenne Kevin Pellecchia intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marianella Kevin Pellecchia