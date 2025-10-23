Omicidio Marianella Kevin Pellecchia ammette il lancio fatale per l’autista

L'intercettazione in Questura rivela le parole del più giovane tra i tre tifosi fermati

La frase che inchioda uno dei tre ultras fermati per l'omicidio dell'autista Raffaele Marianella

Tre neofascisti, tifosi della Sebastiani Basket Rieti, in arresto. Sono accusati di omicidio ai danni del secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia,Raffaele Marianella, con il lancio di mattoni da un cavalcavia.

Omicidio Raffaele Marianella, Kevin Pellecchia intercettato in Procura: «Sono stato io, ho tirato il sasso più appuntito» - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso

Assalto al bus, chi è Kevin Pellecchia: il 20enne che avrebbe lanciato il sasso - "Era quello più appuntito", avrebbe detto, ammettendo che "potrei essere stato anche io, non lo so".

Kevin Pellecchia intercettato in Questura, avrebbe colpito Raffaele Marianella sul pullman con un mattone - Il ventenne Kevin Pellecchia intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella